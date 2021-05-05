بالفيديو.. إيطالية تروي تجربتها الفريدة بالمملكة: السعودية كنز

أشادت الممرضة الإيطالية «شيريل نيفولا» بالأجواء داخل المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أنها كنز لم يتم اكتشافه حتى الآن.

وأضافت «نيفولا»، في تصريحات لقناة «إس بي سي» أن السعودية جوهرة كبيرة ما زال بها الكثير لاكتشافه، مشيرة إلى أنها حديثها عن المملكة جاء بعد 14 سنة عاشتها فيها.

وتابعت الممرضة الإيطالية، أنها عاشت أجمل الأحداث وأكثرها أهمية في السعودية، فهي اختارت لابنتها اسمين، أحدهما إيطالي والآخر عربي حبا وتقديرا لما منحني هذا البلد.

وأشارت إلى أن من أروع المناطق للغوص هي جدة وينبع و الدمام وفرسان "ففيهم نرى أسماكًا رائعة لا تراها إلا في الشخصيات الكرتونية، فقد كانت تجربة مذهلة".

وتابعت: إن السعودية هي وطني الثاني وأكثر شيء سأفتقده في حال عدت إلى وطني هي الأجواء الرمضانية في المملكة والسوق والأصدقاء السعوديين الذين عرفتهم؛ فقد كانوا جيدين جدا معي".