«أداء» يقيس رضا ضيوف الحرمين الشريفين

بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ”أداء” قياس مدى رضا ضيوف الحرمين الشريفين عن الخدمات الحكومية المقدمة ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك لأكثر من 42 خدمة مقدمة من 11 جهة حكومية عبر 9 مراحل.

يأتي ذلك تحقيقًا لاهتمام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حفظهما الله، عن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الحرمين الشريفين.

واعتمد المركز في قياسه لجودة الخدمات الحكومية المقدمة، على أداتين، حيث بدأ بزيارات "المستفيد الخفي" التي يقوم بها أكثر من 110 أشخاص يعملون بشكل سري لتقييم كل مراحل أداء مناسك العمرة. بالإضافة لإجراء استبيانات هاتفية بالتواصل مع عينة عشوائية مقدمة من وزارة الحج والعمرة سواء مواطنين و مقيمين أو زائرين لمستخدمي تطبيق "اعتمرنا " و"توكلنا" لحجز وإصدار التصاريح.

وأوضح المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز "أداء"، الأستاذ سعد المقرن بأن قياس رحلة أداء العمرة تُعد من أهم الرحلات التي يقيسها المركز وقد بدأت منذ العام 1439هـ حتى الآن، ويهدف المركز من خلالها إلى قياس رضا المعتمرين وزائري بيت الله الحرام والمسجد النبوي عن الخدمات ومراكز الخدمة.

وبيَّن المقرن بأن قياس رحلة العمرة لهذا العام تضمنت تسع مراحل وفي 25 موقعًا مختلفًا منها مواقع تقديم خدمات القدوم والمغادرة جوًا وخدمات التنقل عن طريق القطار و4 مواقع للمواقيت ومسجد بيت الله الحرام والمواقع التاريخية في مكة والمدينة كما شملت مواقع تقديم الخدمات الطبية في مكة والمدينة،والحرم النبوي والروضة الشريفة وزيارة قبر الرسول ﷺ وصاحبيه.

كما يعمل المركز على قياس مؤشرات أداء الأجهزة العامة من خلال تطبيق نماذج ومنهجيات وأدوات موحدة لدعم كفايتها وفاعليتها، وإصدار تقارير دورية عن مدى تحقق الأهداف الاستراتيجية للجهة وحالة مؤشرات الأداء، ومدى تقدم المبادرات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وقياس رضا المستفيدين عن الخدمات الحكومية.