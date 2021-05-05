القبض على مقيمين سرقا «كيابل كهربائية» من مبان تحت الإنشاء في جدة

ألقت الجهات الأمنية بشرطة منطقة مكة المكرمة، القبض على مقيمين اثنين من الجنسية الباكستانية (بالعقد الثاني والثالث من العمر)، سرقا كيابل كهربائية من عمائر ومبانٍ قيد الإنشاء لبيعها بطرق غير مشروعة.

وكان رجال الأمن بمحافظة جدة، رصدوا الجانين أثناء تنفيذهما عملية سرقة بعمارة قيد الإنشاء، وبعد القبض عليهما عثر بحوزتهما على مجموعة كيابل وأسلاك كهربائية، خططا لبيعها بطرق غير نظامية.

وقدرت المسروقات بأكثر من 60 ألف ريال، وتم إيقافهما على ذمة التحقيق، ورفع بصماتهما لمعرفة عدد السرقات التي نفذاها بذات الأسلوب، وفق الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تويتر.

وصَرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأنه تم إيقاف المتهميْن، واتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلا إلى فرع النيابة.