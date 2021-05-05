الزعاق يتوقع أول أيام عيد الفطر: الثلاثاء لن يشهد ولادة جرم القمر

أوضح خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد الزعاق، أن الدراسات الحسابية تشير إلى أن عدة رمضان ستكتمل 30 يومًا، وأن عيد الفطر سيكون الخميس 13 مايو.

وعبر حسابه على "تويتر" بث الزعاق مقطع فيديو، متبوعًا بالتأكيد أن "العيد سيكون يوم الخميس 13 مايو، حيث تشير العمليات الحسابية أن عدة رمضان ستكتمل ثلاثين يومًا".

ولفت الزعاق إلى أن يوم الثلاثاء (29رمضان) سيغيب القمر قبل الشمس، ولم يولد بعد، وحينذاك لا وجود لجرم القمر البتة فوق الأفق بعد المغيب، ويوم الأربعاء سيمكث قرابة 40 دقيقة تقريبا.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الزعاق: علامات ليلة القدر مختصة بليلة معينة في زمن النبي