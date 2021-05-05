صدور الموافقة باستئناف التدريب في الكلية التقنية العالمية

صدرت موافقة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني باستئناف التدريب في كل من الكلية التقنية العالمية للبنات في مكة المكرمة والكلية التقنية العالمية للبنات في المدينة المنورة وكذلك الكلية التقنية العالمية للبنات في الخبر، وأيضا الكلية التقنية العالمية للبنات في القطيف وجدة.
وقالت المؤسسة أيضا إنه تمت الموافقة على استئناف التدريب في الكلية التقنية للسياحة والفندقة بالرياض، بداية من الفصل التدريبي الصيفي للعام التدريبي الحالي (2020 - 2021) وسيتم التواصل مباشرة مع المتدربين والمتدربات بشأن التسجيل والتدريب.
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