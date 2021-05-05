التخصصي ضمن أفضل 10 شركات للتطور المهني

حقق مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض مؤخرا، المركز الأول في القطاع الصحي، والمركز الرابع ضمن قائمة متنوعة من أبرز 10 شركات وقطاعات حكومية وخاصة في المملكة لعام 2021، التي تدعم التقدم المهني لموظفيها بحسب دراسة منشورة لشركة لينكد إن.

يأتي ذلك في إطار تحول المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث إلى مؤسسة مستقلة غير هادفة للربح، وضمن ما تتميز به من بيئة عمل جاذبة.

وأوضحت الدراسة أنها اعتمدت على 7 عوامل رئيسة تعكس أهم ملامح التقدم المهني في الشركات والقطاعات المختلفة وهي: القدرة على تحقيق التقدم المهني وتنمية المهارات واستقرار الشركة واستقطاب الفرص الخارجية والتقارب بين الموظفين والتنوع بين الجنسين والخلفيات التعليمية.

وأكد المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور ماجد الفياض، أن تعزيز بيئة العمل وتطويرها والتحفيز الوظيفي وإتاحة الفرص لتوظيف الخبرات والمهارات المتعددة والمتنوعة للعاملين في مختلف تخصصاتهم يُسهم بشكل فعال في نجاح رؤية المؤسسة في أن تكون الخيار الأمثل لكل مريض في مجال تقديم الرعاية التخصصية وترجمة رسالتها التي تركز على خدمة المجتمع بتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية التخصصية وتقديم أفضل تجربة للمرضى في بيئة تعليمية وبحثية متكاملة استنادا على 6 قيم رئيسة وهي: السلامة، والتمحور حول المريض، والتميز، والمسؤولية، والشفافية، والتعاون.