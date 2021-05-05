إنفاذا لتوجيهات الملك.. وصول التوأم السيامي اليمني إلى المملكة

إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين وصل التوأم السيامي اليمني «يوسف وياسين» برفقة والديهما إلى قاعدة الملك سلمان الجوية بالرياض اليوم، قادمين من مدينة المكلا بحضرموت عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بمساندة من قوات تحالف دعم الشرعية باليمن.

ونُقل التوأم السيامي فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بوزارة الحرس الوطني لدراسة حالتهما والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما. وقدّم محمد عبدالرحمن والد التوأم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على تبنيهما النظر في حالة طفليه، وما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدا بالمملكة وما تقوم به من عمل إنساني كبير، الذي هو محل تقديره الواسع، مبديا ثقته بالله عز وجل ثم بالفريق الطبي السعودي نظرا لخبرته الطويلة في هذا المجال.

ويعد هذا التوأم الحالة 116 التي وردت من 21 دولة جرت دراستها في البرنامج السعودي الوطني لفصل التوائم.