اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين للخارج

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى، وذلك لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. كما يوفر المنتج تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ لا قدر الله.
فيما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.
وأهاب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.
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