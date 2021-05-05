شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يدشّن «الاستديو الصوتي» بالحرمين: إنجاز عظيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشّن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, "الاستديو" الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

وأشار خلال التدشين إلى أن هذا "الاستديو" يمثل إنجازا عظيما ونقلة نوعية وخطوة ريادية في تطوير الأعمال في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ويأتي الاهتمام بهذا المشروع العظيم والإنجاز الكبير للنظر في رسالة الحرمين الشريفين والأثر العظيم العالمي والإسلامي لهذه الرسالة التي يتطلع إليها المسلمون ويتطلع إليها العالم.

وقدم الشكر بعد شكر الله -عزوجل- لولاة الأمر - حفظهم الله - على ما تجده الرئاسة من دعم كبير ومن عناية فائقة ورعاية جليلة تصب في خدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، وتقديم منظومة الخدمات المتكاملة.

وأضاف، أنه وبمشيئة الله سيكون هذا "الاستديو" نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسرا من التواصل والتعاون، بحيث يكون عملا فيما يتعلق بتلاوات الحرمين والخطب والمشاركات العلمية والتوجيهية والإرشادية وكذلك الخدمية كافة؛ لتكون على أفضل مستوى.