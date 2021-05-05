مستشار الكاظمي: تحول استراتيجي في العلاقات بين أمريكا والعراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، الأربعاء، إن العلاقات الأمريكية العراقية بدأت تتحول إلى أطر الاقتصاد والاستثمار.

وأوضح علاوي في تصريحات صحفية أن "العلاقات العراقية-الأمريكية تحولت بعد 18 عاما نحو تفعيل آليات التعاون المتكامل والشراكة الاستراتيجية في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية أو في ضوء العراق ومكانته في التحالف الدولي لدحر فلول (داعش) الإرهابي".

وانهى الجانبان الأمريكي والعراقي في الـ7 من أبريل/نيسان الماضي، الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي عبر تقنية الاجتماع المتلفز عن بعد.

وتضمنت مخرجات الجولة الثالثة، بحسب بيان مشترك لطرفي الحوار، تحديد مهام القوات الأجنبية في العراق بجوانب التدريب والمشورة وانتفاء الحاجة إلى مجهوداتها القتالية.

وأوضح علاوي أن "الحكومة العراقية نجحت بتخفيض عدد المستشارين الأمريكيين من 5200 إلى 2500 والعمل على الاقتراب من وضع جدول زمني للانسحاب الأمريكي بعد النقاش حول آليات وضعه وفقا لمتطلبات الحرب على فلول (داعش) الإرهابي ومحاربة الإرهاب".

واستدرك بالقول: "العلاقات العراقية - الأميركية في تحول من زاوية الأمن نحو الاقتصاد والاستثمار وهذا ما جعل رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي يركز على مخرجات الحوار الاستراتيجي العراقي- الأمريكي في مرحلته الثالثة والذي يركز على تحويل العلاقات نحو فضاءات جديدة".

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن "التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة وتطوير التعاون وتوسيعه، دلالة على تطور العلاقات وأهميتها في المنطقة العربية من وجهة نظر الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية".

وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس العراق، برهم صالح خلال ندوة لمعهد قمة بيروت التي عقدت عن بعد، إن "العراق والولايات المتحدة لا يرغبان بوجود عسكري أمريكي دائم في العراق".

والتقى رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء، مع وفد أمريكي رفيع المستوى ضم منسق البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بريت ماكغورك، ومستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، جوي هد، ونائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، دانا سترول.

وناقش الجانبان، بحسب بيان لمكتب الكاظمي، التنسيق والتعاون المشترك في مختلف المجالات، والتأكيد على تفعيل مخرجات الحوار الاستراتيجي بين البلدين، لا سيما في ما يتعلق بانسحاب القوات المقاتلة من العراق، وتطوير التعاون وتوسيعه في المجالات الاقتصادية والثقافية والتجارية.