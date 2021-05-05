اعتماد الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش الخفيفة ومحلّات بيع مواد البناء

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اعتماد الوزارة اليوم الاشتراطات البلدية لأنشطة الورش الخفيفة ومحلّات بيع مواد البناء وبيع وتأجير معداته.

تحسين بيئة الأعمال:

وأكد الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأربعاء، أن هذا يأتي استمرارًا لتحسين بيئة الأعمال ومستوى الخدمة وتحسين المشهد الحضري، وبمشاركة القطاع الخاص، وذلك ضمن مشروع تحسين بيئة الأعمال.

تحسين جودة خدمات مشغلي المدن:

وفي وقت سابق، أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، عن تدشين حزمة منتجات لتحسين جودة خدمات مشغلي المدن.

وتشمل الحزمة الجديدة ما يلي: خدمة تسجيل المشاريع الحكومية المسحوبة، خدمة تسجيل مخالفات المكاتب الهندسية، خدمة طلب إلغاء إيقاف شهادة التصنيف، برنامج مقاول معتمد، وخدمة تأهيل إلكتروني للمكاتب الهندسية لفحص السكن الجماعي.

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