الشيخ نواف الأحمد : استقرار الكويت أمانة في أعناقنا ولن نسمح لأحد بأن يزعزع أمنها

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - متابعة

شدد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، على أهمية حفظ الاستقرار والأمن في البلاد، متوعدًا من يحاول زعزعة هذا الاستقرار.

تعزيز الوحدة الوطنية:

وقال أمير الكويت في كلمة له بمناسبة العشر الأواخر من رمضان: إن الكويت أمانة في أعناقنا، ولن نسمح لكائن من كان أن يزعزع أمنها واستقرارها من خلال نشر دعوات مغرضة هدفها المس بوحدتنا الوطنية التي هي المصدر والسبيل الذي اتخذه الأجداد والآباء وسطروا به أروع التضحيات للحفاظ على هذا الكيان الغالي، وسنظل بإذن الله تعالي صفًّا واحدًا ندافع عن حقوق ومكتسبات هذا الوطن وحماية مقدراته.

التعاون بين السلطات:

وتابع أمير الكويت: وفي هذا المقام أؤكد أن التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة هو الأساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الأمثل نحو الإنجاز تحقيقًا للتطلعات التنموية التي ينشدها أبناء شعبنا الأوفياء متمسكين بالنهج الديمقراطي الذي ارتضيناه مبتعدين عن أجواء الاحتقان والتوتر وعن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي إلى بطء عجلة التنمية في البلاد ملتزمين بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام لتفويت الفرصة على المتربصين للنيل من ثوابتنا الوطنية، فجميعنا مطالبون بالوقوف في وجه الإشاعات التي تبث في منصات التواصل الاجتماعي وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة، داعين العلي القدير أن يحفظ بلدنا الغالي واحة للأمن والأمان.

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