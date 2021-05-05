الشؤون الإسلامية تغلق 17 مسجدًا بعد رصد حالات كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 17 مسجدًا مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 88 يومًا 1047 مسجدًا تم فتح 1025 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة خمسة في منطقتي الرياض ومكة المكرمة وثلاثة بالمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة عسير ومسجد بمنطقة الباحة.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 24 مسجد تسعة منها بمنطقة مكة المكرمة وخمسة بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الجوف وثلاثة بمنطقة حائل ومسجد بمنطقة عسير ومسجد بالمنطقة الشرقية ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

تجنب الأماكن المزدحمة

وأكدت الوزارة في ختام بيانها اليومي أن خطر الإصابة بفيروس كورونا يزداد في الأماكن المزدحمة، داعية المصلين بالتوجه إلى المساجد غير المكتظة، والالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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