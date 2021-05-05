الدبيازة طبق حجازي يتصدر إفطار العيد

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365- محمد داوود- جدة

تحرص الكثير من ربات البيوت في مختلف مناطق المملكة وتحديدًا المنطقة الغربية على إعداد الدبيازة وتقديمها على مائدة فطور العيد، إذ يتسم هذا الطبق باحتوائه على المكسرات التي تشتمل على الفيتامينات والعناصر المهمة لجميع أعضاء الجسم، كما تعتبر وجبة صحية للأطفال وكبار السن لكونها تسهم في تعزيز الجهاز المناعي.

اشتهرت في الحجاز:

وتقول استشارية التغذية الدكتورة فائزة البيشي لـ” متابعات الخليج 365 “: انتشرت الدبيازة واشتهرت في بلاد الحجاز وخصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة ومن ثم بدأت تدريجيًا تنتقل للطائف والمناطق الأخرى، وإعدادها لا يتطلب الجهد الكبير بل يحتاج إلى قمرالدين والمكسرات بمختلف أنواعها فقط.

ويحتوي طبق الدبيازة على نسبة كبيرة من الألياف القابلة للذوبان والتي لها دور كبير في الوقاية من الإمساك، بجانب دوره في تقليل نسبة الكوليسترول الضار في الدم ويزيد من نسبة الكوليسترول المفيد، وبالتالي فهو مفيد لتقوية القلب ولوقاية القلب والشرايين من الأمراض، كما أنه مفيد في علاج مشاكل الجهاز الهضمي حيث إنه يساعد في تحسين الهضم، كما يساعد في الوقاية من الإمساك، وأيضا يساعد في الوقاية من الإسهال والإصابة بالجفاف.

تحفيز الذاكرة والأعصاب:

ولفتت إلى أن الدبيازة مفيدة جدًا للسيدات الحوامل والأطفال، حيث إنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لهم، وأيضًا في تقوية الأعصاب وتنشيط خلايا المخ وتحفيز الذاكرة وزيادة نسبة الذكاء، كما تحتوي الدبيازة على نسبة عالية جدًا من الكالسيوم ولذلك فهو مفيد في بناء العظام وتقويتها وفي الوقاية من هشاشة العظام وحالات نقص الكالسيوم.

فوائد المكسرات عديدة :

واختتمت الدكتورة فائزة بالقول، هناك فوائد أخرى للدبيازة تضيفها للجسم المكسرات وهي احتواؤها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، كما تساعد في وقاية القلب من الأمراض بسبب احتوائها على الألياف التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم، تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد في الوقاية من الأمراض السرطانية، كما تساعد في تقوية الجهاز المناعي.

كما تحتوي على نسبة من الأوميجا 3 التي تساعد في تنشيط خلايا المخ، كما تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات الهامة والعناصر المفيدة للصحة العامة.

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