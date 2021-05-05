تأشيرة ومسحتان PCR وحجر صحي على نفقة المواطن شروط دخول إندونيسيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف سفير السعودية لدى إندونيسيا السفير عصام الثقفي، شروط السفر إلى إندونيسيا وذلك بالتزامن مع قرب دخول قرار رفع تعليق السفر حيز النفاذ بعد عيد الفطر المبارك.

تأشيرة السفر إلى إندونيسيا:

وأشار السفير الثقفي في مداخلة مع قناة الإخبارية إلى أن هناك شرطًا أساسيًا وهو الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وهو ما لم يكن معمولًا به في السابق، مضيفًا أن التقديم إلكتروني عن طريق السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

وأوضح أن هناك 25 فندقًا معتمدًا للحجر الصحي مع ضرورة إجراء مسحتين “بي سي آر” على نفقة متابعات الخليج 365.

الفئات المسموح لها بالسفر للخارج:

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخرًا أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442هـ الموافق 17 مايو 2021م، وذلك للفئات التالية:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانيًا: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثًا: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

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