محمد بن زايد ومحمد بن سلمان يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية والعالمية

محمد الفلاح - الأربعاء 5 مايو 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة .. العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين وجوانب التعاون الإستراتيجي الشامل والتنسيق المشترك بينهما لما فيه مصلحة البلدين المتبادلة وبما يحقق تطلعات شعبيهما الشقيقين إلى التقدم والازدهار.. إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد السعودية للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق اليوم في جدة.

ورحب الأمير محمد بن سلمان خلال اللقاء بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق في بلده المملكة العربية السعودية.. وتبادلا التهاني بشهر رمضان المبارك .. وتمنياتهما للبلدين وقيادتيهما وشعبيهما الشقيقين دوام الخير والرخاء والرفعة ولشعوب الأمة الإسلامية والعالم أجمع .. السلام والاستقرار والازدهار وأن يرفع الله تعالى الوباء عن البشرية.