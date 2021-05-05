السعودية | السفير ال جابر يلتقي بسفير الفرنسي لدى اليمن

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التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر اليوم بالسفير الفرنسي لدى اليمن جان ماري صفا .

وجرى خلال اللقاء مناقشة مبادرة المملكة للسلام في اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة في اليمن وتقويض الحوثيين لكل جهود السلام والتاكيد على أهمية سرعة معاينة الخبراء لناقلة النفط صافر.