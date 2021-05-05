السعودية | هذه قصة لون السجاد أثناء استقبال ولي عهد أبوظبي في جدة

شكرا لقرائتكم هذه قصة لون السجاد أثناء استقبال ولي عهد أبوظبي في جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحول لون السجادة الحمراء الطويلة في الاستقبال الرسمي اليوم الأربعاء، لدى استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي للون البنفسجي على غير المعهود في الاستقبالات الرسمية والتي يستخدم فيها اللون الأحمر كبروتوكول متبع.

ويأتي تغير لون السجاد إلى اللون البنفسجي وهو لون الخزامي البري الذي تتزين به صحاري المملكة مع هطول الأمطار مع تزيين أطراف السجاد بتشكيلات تراثية شهيرة في السدو والبناء العمراني في السعودية في تحول خاص نحو التراث السعودي وكذلك ألوان خاصة.

ويعد تحول لون السجاد في الاستقبالات السعودية نحو لون زهرة برية شهيرة في السعودية، يعطي بعدا للثقافة السعودية وتغييرا للون سائد لم يلتفت لتغييره طوال تلك السنوات.

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في جدة - واس

ما قصة السجادة الحمراء

ويأتي ذكر السجادة الحمراء في التاريخ في ثلاثية أوريستا التي كتبها إسخيلوس قبل نحو 2500 سنة تحدثت فيها كليتيمنيسترا زوجة أجاممنون عن وجود أرضية مطرزة باللون الأحمر امتدت على مسار زوجها الملك بعد اكتشافها خيانته وهو الوعد الذي قطعته له بأن يمشي على أرضية حمراء حتى مقتله.

إلا أن بعض المصادر ترى أن البابليون هم أول من استعمل السجاد الأحمر في المناسبات في القرن الخامس قبل الميلاد أي قبل مقتل الملك أجاممنون وقد استخدموها للملك نفسه خلال استقباله كملك للإغريق.

الخزامى البري ذو اللون البنفجسي

هوليوود وجوائز الأوسكار

وفي الوقت الحديث فرشت السجادة الحمراء للترحيب بالرئيس الأميركي جيمس مونور خامس رؤساء الولايات المتحدة في إحدى زياراته الداخلية في عام 1821 أي قبل نحو 200 عام.

إلا أن باستخدام هوليوود للسجاد الأحمر عام 1922 للترحيب بالممثلين المميزين في حفلات جوائز الأوسكار أصبح السجاد موضة تستخدم للترحيب بالرؤساء والشخصيات المرموقة.

وأصبحت السجادة الحمراء علامة الاستقبال حتى في الفنادق والمواقع الفخمة وعلامة عالمية يتم استخدامها في كل الاستقبالات