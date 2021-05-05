شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السر وراء إدمان السوشال ميديا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الإعلامي أحمد الشقيري السر وراء إدمان السوشال ميديا خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وقال "الشقيري" أن الإنسان يمتلك دائمًا حاجة للتواصل وهو ما تقدمه السوشال ميديا للأشخاص بشكل مبالغ فيه، والتي تمكن المستخدم من التواصل مع شخص مختلف في كل ثانية.

وأضاف: "السوشال ميديا تقدم منبه التواصل للأشخاص بشكل مبالغ فيه في العدد والتكرار والتنوع فتنجذب إليه في صورة إدمان، فالتواصل البشري الطبيعي انخفض لأنه أصبح لا يلبي الاحتياج ولا تثير الشخص لأنه أتعود على السوبر".

وتابع حديثه عن الآثار الإيجابية للابتعاد عن السوشال ميديا: "إذا ابعدت السوشال ميديا عن حياتك ستجد نفسك تستطيع إنجاز بعض المهام المعطلة القرءاة والتعلم والاستمتاع بالعلاقة الطبيعة زادت ويرجع احتياجلك للتواصل العادي فهتستمتع أكثر بدون جوال".