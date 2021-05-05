شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السر وراء إدمان المواقع المخلة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث الإعلامي أحمد الشقيري عن السر وراء إدمان الشباب للمواقع الإباحية والمخلة خلال برنامج "سين" المذاع على قناة "أم بي سي".

وقال "الشقيري" أن المنبه الطبيعي داخل الإنسان هو الحاجة للجنس فهذا طبيعي ومن التكوين البيولجي أيضًا إلا أن المواقع المخلة تقدم هذا المثير بشكل سوبر.

وأضاف: "يشاهد الشاب من خلال المواقع الإباحية في الساعة الواحدة العديد من المناظر وهو ما لا يراه الإنسان في العصور الماضية طوال حياته فتشكل مثير قوي بالنسبة له".

وتابع "الشقيري" حديثه عن أثرها السلبي: "تصبح العلاقة الطبيعة لا تجذبة فتتأثر العلاقة الزوجية بين الجنسين في حالة إدمانهم على مشاهدة الأفلام الإباحية قبل الزواج"

وأكد أيضًا أن دوافع الشباب لإدمان هذه المواقع بسبب رغبتهم في التخلص من الآلام نفسية بسبب حزن من ماضي أو قلق على المستقبل أو ملل في الحاضر.