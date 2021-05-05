شكرا لمتابعة خبر عن بعد عمله حارس أمن.. الغزواني يتخرج من كلية الملك فهد الامنية برتبه ملازم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حقق الملازم حسن الغزواني حلمه بالتخرج من كلية الملك فهد الأمنية، بعدما ماضي من المعاناة في العمل بإحدى شركات الحراسات الأمنية أثناء مرحلته الجامعية.

ونشرت إحدى الحسابات المهتمة بأخبار "بلغازي" قصة الشاب حسن الغزواني مبينة أنه كان يحلم بالالتحاق بالسلك العسكري وعمل لفترة ليست بالقليلة في إحدى شركات الحراسات الأمنية الخاصة خلال دراسته الجامعية.

وأضافت أن الشاب حسن حقق حلمه بالالتحاق بكلية الملك فهد الأمنية وتخرجه خلال الأيام الماضية برتبة ملازم، بعد معاناة كبيرة مر بها الشاب في حياته عنوانها الجهد والاجتهاد.

وبهذا تبارك "صدى" للملازم حسن الغزواني بمناسبة التخرج، متمنين له مزيدا من التقدم والنجاح سألين الله عز وجل دوام التقدم والنجاح, وأن يوفقه لخدمة دينه ووطنه ومليكه.