شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو والصور .. وصول طائرة التوأم السيامي اليمني إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وصلت مساء اليوم، الأربعاء، طائرة التوأم السيامي اليمني إلى الرياض، تمهيدًا لنقلهما إلى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية لإجراء الفحوصات الطبية وإمكانية فصلهما.

ويأتي وصول التوأم "يوسف و ياسين" إلى الرياض تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بنقلهما إلى المملكة لعلاجهما.

يذكر أن طائرة إخلاء طبي قد انطلقت صباح اليوم من الرياض إلى محافظة حضرموت اليمنية لنقل التوأم السيامي اليمني إلى المملكة.