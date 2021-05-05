شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سفارة المملكة لدى إندونيسيا توضح شروط السفر الجديدة للراغبين في للسياحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نبهت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا المواطنين الراغبين في السفر إلى جاكرتا للسياحة، بالاطلاع على الشروط الجديدة التي وضعتها السلطات للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال سفير المملكة لدى إندونيسيا، عصام الثقفي، إن السلطات وضعت إجراءات احترازية تتمثل في خضوع أي سائح يصل لإندونيسيا للحجر الصحي لمدة 5 أيام في أحد الفنادق المعتمدة، التي يصل عددها إلى 25 فندقا.

وأكد الثقفي على ضرورة عمل مسحتين pcr ، وأنه بعد الأيام الخمسة بإمكان السائح التنقل داخل إندونيسيا.، لافتاً إلى أن تكلفة الإقامة في الفنادق وكذلك المسحات جميعها على نفقة الزائر، مشيرًا إلى أن إندونيسيا من ضمن الدول الـ 20 التي علق السفر منها إلى المملكة.

وأشار إلى هناك شرطا أساسيا وهو الحصول على تأشيرة دخول للبلاد وهو ما لم يكن معمولا به في السابق، مضيفا أن التقديم إلكتروني عن طريق السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.