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جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تعازيهما ومواساتهما لقائد قوة جازان اللواء ماجد بن حمدي الحربي في وفاة شقيقته ـ رحمها الله ـ التي وافتها المنية بعد معاناة مع المرض.

وسأل سموهما الله عزّ وجل أن يتغمدها بواسع المغفرة والرحمة، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

// انتهى //

20:26ت م

0201 Source spa.gov





كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / سمو أمير جازان وسمو نائبه يعزّيان قائد قوة جازان في وفاة شقيقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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