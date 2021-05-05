عام / الجزائر تسجل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الجزائر 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

أعلنت وزارة الصحة والسكان الجزائرية اليوم تسجيل 273 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 10 وفيات إضافية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما تماثل 176 مريضا للشفاء.

وأوضح بيان للوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بلغ 123.272 إصابة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 85869 شخصا، والعدد الإجمالي للوفيات 3.299 حالة.

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19:56ت م

0196 Source spa.gov





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