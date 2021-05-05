ولي العهد يبحث هاتفيًا العلاقات الثنائية مع رئيس الفلبين

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أجرى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، بالرئيس رودريغو دوترتي رئيس جمهورية الفلبين. وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تطويرها بما يعزز التعاون المشترك. Source akhbaar24





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