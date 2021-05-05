“دي ماتيو” و”فيريرا” أبرز المرشحين لقيادة الهلال في الموسم المقبل

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ذكرت مصادر صحفية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، يسعون لحسم ملف المدرب الجديد، لتولي القيادة الفنية مع انطلاق الموسم الجديد.
وقالت المصادر وفقا لصحيفة “اليوم”، إن خيارات الهلال الفنية في الوقت الحالي، تضم كلا من المدرب البرتغالي أبيل فيرناندو فيريرا، مدرب نادي بالميراس البرازيلي، الذي توج معه بعدة ألقاب أبرزها كأس البرازيل وكأس الليبرتادوريس.
وأوضحت المصادر، أن المدرب الإيطالي روبيرتو دي ماتيو، المدير الفني السابق لتشيلسي وأستون فيلا، على رادار مجلس الإدارة، حيث سبق له الفوز بدوري أبطال أوروبا مع البلوز في 2012.
وكانت إدارة الهلال قررت الاستغناء عن الروماني رازفان لوشيسكو، قبل أن يتولى القيادة، البرازيلي روجيرو ميكالي، لكنه لم يقدم المأمول منه ليتم إقالته، والاستعانة بالبرتغالي جوزيه مورايس حتى نهاية الموسم الحالي.
Source akhbaar24
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