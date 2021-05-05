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اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين إلى الخارج.. ما مميزاته وأين يطرح؟

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الرياض - محمد عبدالله - تضمن منافع تُغطي مخاطر الإصابة بكورونا..

أعلن البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني، الأربعاء، اعتماد منتج تأمين سفر المواطنين السعوديين خارج المملكة العربية ، متضمناً منافع تُغطي مخاطر الإصابة بفيروس .

ويهدف منتج تأمين سفر المواطنين المغادرين إلى الخارج إلى توفير الرعاية الصحية والتغطية الطبية الكاملة للحالات المصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19) في أثناء السفر إلى الدول الأخرى؛ لضمان سرعة الحصول على الخدمات العلاجية بكل يسر وسهولة. 

كما يوفر تغطية الحالات الطبية المهددة للحياة في مختلف دول العالم، وتغطية مخاطر السفر وما يدخل في نطاقها من إجراءات الحجر الصحي، وإلغاء الرحلات أو فواتها والمصاريف الطبية والإخلاء الطبي في حالات الطوارئ.

كما صدرت الموافقة لشركة التعاونية للتأمين على طرح هذا المنتج من خلال وعاء تأميني مشترك، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على وثيقة التأمين بآلية موحدة عبر مختلف قنوات البيع المتاحة.

وأهاب البنك المركزي السعودي ومجلس الضمان الصحي التعاوني بالجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية أثناء سفرهم، والالتزام باتِّباع ما يصدر من الجهات المختصة من تعليمات، متمنين السلامة للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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