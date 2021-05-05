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بالصور.. المرور يطيح بمركبات ودراجات نارية ارتكب أصحابها 3 مخالفات

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الرياض - محمد عبدالله - أعلن تطبيق العقوبات المقررة نظامًا..

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب 3 أنواع من المخالفات. 

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، ذكر المرور السعودي، أن مرور محافظة القطيف ضبط عددًا من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب مخالفات (التجمهر، والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية). 

وأكد المرور السعودي، أنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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