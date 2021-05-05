بالصور.. المرور يطيح بمركبات ودراجات نارية ارتكب أصحابها 3 مخالفات

أعلن المرور السعودي، اليوم الأربعاء، ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب 3 أنواع من المخالفات.

وفي بيان عبر حسابه على تويتر، ذكر المرور السعودي، أن مرور محافظة القطيف ضبط عددًا من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب مخالفات (التجمهر، والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية).

وأكد المرور السعودي، أنه ستتم إحالتهم إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة نظامًا.

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