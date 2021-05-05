«الجوازات» توضح خطوات تجديد جواز سفر لمن هم دون 15 عامًا

حددت المديرية العامة للجوازات خطوات تجديد جواز سفر للأطفال دون 15 عامًا عبر منصة أبشر ردًا على استفسارات المواطنين.

وأوضحت الجوازات السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، أن خطوات إصدار جواز سفر لمن هم دون سن الـ15 عاما تبدأ بالدخول على بوابة الخدمة من خلال منصة أبشر.

ثم اختيار «الخدمات الإلكترونية» من القائمة الرئيسية، ثم اختيار «خدمات أفراد الأسرة» ثم اختيار «تجديد جواز السفر السعودي» ثم تحديد الفرد المراد تجديد جواز سفره من أفراد الأسرة، وفقًا للجوازات السعودية.

ومن ثم تظهر معلومات فرد الأسرة للتأكد من بياناته ثم اضغط «التالي» بعد تحديد مدينة وفرع الجوازات لاستلام الجواز ورفع صورة حديثة وفقًا للشروط الموضحة في المنصة والموافقة على الإقرارات والضغط على «تأكيد» لتنفيذ الخدمة، وفقًا للجوازات السعودية.

جاء ذلك ردا على استفسار أحد المواطنين على الحساب الرسمي للجوازات السعودية عبر «تويتر»: «أخوي عندي ولد أخوي عمره ٦ سنوات وأخوي متوفى هل أقدر أجدد جواز سفره الإلكتروني ولا لازم احظر عندكم؟!».

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