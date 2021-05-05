أمطار رعدية خلال ساعات.. و«الأرصاد» يوضح المناطق المتأثرة

توقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، هطول أمطار رعدية خلال الساعات المقبلة، على المرتفعات الجنوبية الغربية وحتى منطقة مكة المكرمة.

وأشار مركز الأرصاد إلى تكون السحب المنخفضة والمتوسطة والتي تتخللها سحب ركامية رعدية، ما يؤدي إلى هطول أمطار على المنحدرات الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وفق قناة الإخبارية.

وتابع: تبقى الرياح هادئة وتسهم في تلطيف الأجواء في منطقة الرياض، خلال ساعات الليل، بينما تشير التوقعات إلى وجود سحب ركامية على المرتفعات الجنوبية الغربية في الباحة وعسير والطائف، بينما الأجواء تبقى صحوة في باقي مدن المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره لطقس، غد الخميس، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، مع استمرار تأثير الرياح النشطة التي قد تثير الاتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

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