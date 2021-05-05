اخبار السعوديه

بعد غيبوبة لـ9 أشهر خفق قلبه مجددًا.. سعودي يعود إلى الحياة ليسطر قصة نجاح

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - حادث قلب حياته رأسًا على عقب..

كشف المواطن راكان البجاد، تفاصيل حادث تعرض له وتسبب في دخوله غيبوبة لمدة 9 أشهر، ثم عاد للحياة بعدها من جديد ليكمل دراسته الجامعية والدراسات العليا من أمريكا.

وقال راكان خلال حواره ببرنامج «الراصد» على قناة «الإخبارية»: «حياتي قبل الحادث كانت حياة طبيعية جدًّا، وكنت متفوقًا في دراستي، وكان طموحي أن أدخل الكلية العسكرية، اقتداء بالوالد وأخي الكبير، ولكن صار الحادث الذي غير الموازين».

وتابع: «الحادث وقع قبل 16 عامًا بسبب أحد الأشخاص الذي قطع الإشارة وصدمني من الجنب ودخلنا في عمود كهرباء، وجاءت الضربة على الرأس ودخلت في غيبوبة مدتها تقريبًا 9 أشهر فاقد للوعي».

وكشف المواطن: «في فترة الغيبوبة وفقدان الذاكرة حدثت أشياء كثيرة؛ حيث توقف القلب قرابة 4 دقائق والكبد والكلى تم غسلها حوالي ثلاث مرات»، مؤكدًا أنه يعيش حياته الآن بصورة طبيعية، ولديه فقط مشكلة بسيطة في السمع. 

اقرأ أيضا:

ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح في المملكة لـ9.8 مليون جرعة

«الغذاء والدواء» تحذر من 4 مهيجات للربو

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا