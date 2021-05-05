نصائح من السفير السعودي بشأن السفر لإندونيسيا: أجلوا الرحلة.. وإلا اتصلوا بنا

نصح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا عصام عابد الثقفي، المواطنين بتأجيل السفر إلى هناك حتى زوال جائحة كورونا، والتواصل مع السفارة السعودية في جاكرتا بحالة السفر لإبلاغها بمقر إقامة السائح السعودي.

وأضاف السفير السعودي، في تصريحات لقناة «الإخبارية»، أنه يجب الالتزام بالاشتراطات الصحية؛ حيث توجد في إندونيسيا إصابات يومية تتجاوز الألفي حالة يوميَّا.

وأعاد السفير التذكير بالتنويه الذي أصدرته سفارة المملكة في جاكرتا لعموم المواطنين السعوديين الراغبين في السفر إلى إندونيسيا، بإجراءات وشروط السفر، وهي:

ــ التقديم (للحصول على التأشيرة) إلكترونيًّا عن طريق السفارة الإندونيسية في الرياض أو القنصلية العامة في جدة.

ــ يتطلب وصول أي زائر إلى إندونيسيا الخضوع للحجر الصحي لمدة خمسة أيام في أحد الفنادق المعتمدة (25 فندقًا) مع الخضوع لمسحتي «بي سي آر»، في نفس فترة الحجر.

ــ بعد ذلك بإمكان المسافر التنقل داخل جاكرتا أو داخل إندونيسيا، على أن تكون جميع المسحات الطبية على نفقة الزائر أو السائح، وبحكم الحجر الصحي سيكون الإقبال على السياحة قليلًا.

فيديو | سفير #المملكة لدى #إندونيسيا عصام الثقفي لـ #نشرة_النهار: إصدار تأشيرة الدخول شرط أساسي للراغبين السفر إلى #جاكرتا والحجر الصحي لـ 5 إيام في الفنادق على نفقة السائح#الإخبارية pic.twitter.com/gtHmN9it22 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2021

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