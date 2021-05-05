ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ9.8 مليون جرعة

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ 9.8 مليون جرعة.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتة إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏