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ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح كورونا في المملكة لـ9.8 مليون جرعة

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الرياض - محمد عبدالله - التطعيمات آمنة وفعالة..

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع الجرعات المُعطاة من لقاح في المملكة لـ 9.8 مليون جرعة.

وأكدت وزارة الصحة أن اللقاحات المستخدمة في المملكة آمنة وفعّالة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفاته، لافتة إلى أنها تخضع لاشتراطات عالية من الجهات المختصة، وتعتمد أعلى معايير السلامة والأمان وتُحقق الفعالية والمأمونية العالية.

وشددت على أهمية التقيد بالتدابير الوقائية مثل لبس الكمامة والتياعد الاجتماعي وتعقيم الأيدي وعدم المصافحة للحد من انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا). ‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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