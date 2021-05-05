الإطاحة بمواطن في الشرقية هشم زجاج مركبات متوقفة وسرق ما تحتويه

قال مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد بن فهد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، بمواقع مختلفة في مدينة الدمام.

وأوضح متحدث شرطة الشرقية، أن الجرائم تمثلت في تهشيم زجاج مركبات متوقفة وسرقة ما تحتويه من مقتنيات، حيث قدرت المسروقات بمبلغ 25 ألف ريال

وأشار إلى أنه جرى إيقافه، حيث اتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى فرع النيابة العامة.