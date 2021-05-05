شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام تعليم الشرقية : عام دارسي ناجح باقتدار من أول حصة دراسية حتى تسليم النتائج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية د. سامي بن غازي العتيبي أن وزارة التعليم حققت نقلة نوعية شاملة خلال العام الدراسي الحالي بناء على النتائج العلمية والحقائق الفنية ومؤشرات الإداء. معتبراً أن العام الحالي الاستثنائي كأول عام دارسي ينفذ عن بعد بالكامل وما قابله من جهود استنثائية من منسوبي ومنسوبات التعليم ساهمت في هذه النتائج

وأضاف العتيبي ، أن الدعم المستمر من القيادة الرشيدة للتعليم ولكونه المرتكز الرئيس لرؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان وتطوير قدارته ومهاراته بما يناسب المستقبل مما دفع بجهود وزارة التعليم بقيادة معالي الوزير د. حمد ال الشيخ لمواكبة متطلبات الرؤية وتعمل استباقاً لتحولات العالم في كافة المجالات .

وأشار إلى أن إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية سعت نحو ضمان جودة التعليم عن بعد ، بمتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي أحمد بن فهد بن سلمان اللذين يوليان التعليم كل اهتمام وحرص لسير التعليم في المنطقة الشرقية بالكفاءة والجودة .

وأبان أن نسب ومعدلات حضور الطلاب والطالبات للحصص ومتابعة مناهجهم طوال العام الدراسي تجاوز التوقعات منذ بداية العام وحتى انتهاء العام الدارسي بما فيها إحصائيات الاختبارات النهائية ، لافتاً إلى حضور قادة مدرس البنين والبنات وكافة المعلمين والمعلمات وصل للنسبة القصوى 100% كما سجلت معدلات عالية دخول الاختبارات لنحو نصف مليون وطالبة تجاوز 98% بما في ذلك التحديات التقنية .

وتابع ، أن التعامل مع منصة مدرسي منذ الحصة الأولى في أول يوم دارسي حتى أداء اخر إختبار وتسليم النتائج لكل طالب وطالبة مما يدلل على ضخامة عمل المنظومة ونجاح أداء الوزارة في هذا العام والتأسيس بجدارة لمستقبل تعليمي حديث .

وأعرب العتيبي عن خالص التهاني لجميع الطلاب والطالبات بمناسبة انتهاء العام الدراسي كما وجه الشكر لأولياء الأمور على جهودهم ومشاركتهم الدائمة لإنجاح كل جهد.