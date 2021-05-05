أمير جازان يهنئ طلاب جامعة جازان بالنتائج المتقدمة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - الرياض

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، رئيس جامعة جازان الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول طلاب وطالبات الجامعة على مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

نتائج مشرفة ومتقدمة :

وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: ” لقد اطلعنا على ما حققه طلبة الجامعة من نتائج مشرفة ومتقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، تعكس كفاءة مخرجات الجامعة وتميز طلبة جامعة جازان، الذين هم بناة الحاضر وصناع المستقبل، ورواد التنمية لوطنهم ومجتمعهم، بشغفهم وحرصهم على التعلم والتزود بالعلوم والمهارات”.

وتابع أمير جازان : أتقدم بالتهنئة لرئيس الجامعة وللأساتذة والإداريين في الكليات الصحية وللطلاب والطالبات ولأولياء أمورهم، متمنيًا للجميع التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030″.

دعم القيادة الرشيدة :

كما نوه أمير جازان بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات، مبينًا أن جامعة جازان أسهمت منذ تأسيسها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان.

النتائج النهائية :

يذكر أن النتائج النهائية التي أعلنتها هيئة التخصصات الصحية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى 928 متقدمًا بلغت نسبة نجاحهم 89%، فيما حقق طلبة كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت 94% وحقق طلبة كلية الطب نسبة نجاح بلغت 92% .

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