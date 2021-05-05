شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حكم من أفطر في رمضان بالمطار ورأى الشمس بعد إقلاع الطائرة به والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى، عبدالسلام السليمان، حكم من أفطر في المطار ثم رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة به.

وذكر أنه الحكم في هذه المسألة يتوقف على البلد التي أفطر فيها، فأذا أفطر في بلد غابت فيها الشمس فعليه أن يكمل طعامه حتى ولو رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة.

أما إذا ركب الطائرة وكانت الشمس ساطعة فعليه ألا يفطر إلا بعد غياب الشمس سواء كان في الطائرة أو بوصوله للبلد التي سيذهب إليها.