شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "التجارة" تصدر 13 تعديلاً في الاحترازات داخل أسواق المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة التجارة عن تعديل عدد من البروتوكلات الوقائية الخاصة بالمراكز التجارية من أجل الاستعداد لموسم العيد.

وأوضح "مراسل العربية" في "نشرة الرابعة" أن وزارة التجارة أصدرت 13 تعديلاً في الاحترازات داخل أسواق المملكة، مستعرضًا الطريقة المعتمدة لتطبيق البروتوكلات.

وتتضمن التعديلات تنظيمًا في آلية لمنع التجهر للعملاء في المداخل والمخارج ومنع إجراء أي تعاملات تجارية مع المخالفين للإجراءات الاحترازية مع وضع لوحات إرشادية على كل مدخل لتحديد الطاقة الاستيعابية.

كما يتم تحديد الطاقة الاستيعابية لأعداد الأشخاص في المول من خلال تطبيق "توكلنا" بالإضافة للتأكد من الحرارة قبل الدخول إلى المول.

وتتضمن أيضًا تعديلات التجارة منع التجول بالمأكولات والمشروبات داخل المركز التجاري.