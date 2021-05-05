شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. كاميرا مراقبة توثق لحظة سطو لصوص على محل ملابس رجالية في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثقت كاميرا مراقبة في إحدى محلات الخياطة الرجالية في الرياض سطو لصين على المحل وسرقة عدد من الثياب الخاصة بالزبائن.

وأظهر الفيديو اللصين وهما يدخلان للمحل حاملين بعض الأسلحة البيضاء، ومن ثم حمل بعض الثياب الرجالية الخاصة بالزبائن إلى سيارة متوقفة خارج المحل.

وأوضح متداولو المقطع أن المحال كان خالي من العاملين، مشيرين إلى أن اللصوص سرقوا أكثر من 40 ثوب مخصصة للزبائن من اجل العيد ومبالغ مالية.