شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سعد المعجل يكشف كواليس موافقة خادم الحرمين على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف ‏رجل الأعمال سعد المعجل، عن كواليس موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على إقامة منتدى الرياض الاقتصادي.

وقال سعد المعجل، خلال مشاركته مع برنامج "اللقاء من الصفر" الذي يعرض على شاشة قناة "mbc"، أنه طلب من خادم الحرمين الشريفين إقامة المنتدى الاقتصادي بالرياض لأن بها أكبر تجمع سكاني في الخليج كله، وذلك على الرغم من معارضة البعض.

وأكد "المعجل" أن خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - دائمًا ما ساند المنتدى وكان دائمًا فاتح بابه لأعضاء مجلس إدارة غرفة الرياض وأعضاء اللجنة الصناعية، فكانوا يقتصرون الطريق ويطلبون موعدًا مع الملك سلمان الذي لم يردهم في مرة.