شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ممرضة إيطالية وزوجها يحكيان تجربة 12 عامًا إقامة بالمملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حكت الممرضة شيريل نيفولا التي تعمل بالمملكة منذ 12 عاما وزوجها الإيطالي فيديريكو نيفولا، مدير تصميم وهندسة، عن تجربة إقامتهما الفريدة في المملكة وانطباعاتهما التي تغيرت بمجرد وصولهم إليها.

وقال الزوج فيديريكو، خلال تقرير تلفزيوني مع قناة "SBC"، أنه انتقل إلى المملكة بشكل أساسي ويعمل كمستشار في الإنشاء وبدأ عمله في المملكة كمهندس ديكور ثم انتقل إلى مشاريع البنية التحتية كمدير مشروعات ثم تخصصت في مشاريع الطرق السريعة.

وأوضح المقيم الإيطالي، أنه يحب وظيفته وتمثل الشغف بالنسبة له، لافتًا إلى أنه كون أسرته في المملكة؛ حيث قابل زوجته وأنجبا طفلتين، مؤكدًا أنه يحاول الاستمتاع بحياته واستغلالها.