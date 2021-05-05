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“المرور” يضبط عددًا من المخالفين قاموا بالتجمهر والتفحيط في القطيف (صور)

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c330ae633d.jpgتمكنت الإدارة العامة للمرور في محافظة القطيف من ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب عدد من المخالفات.

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في التجمهر، والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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Source akhbaar24


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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