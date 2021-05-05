- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
تمكنت الإدارة العامة للمرور في محافظة القطيف من ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب عدد من المخالفات.
وأوضحت أن المخالفات تمثلت في التجمهر، والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “المرور” يضبط عددًا من المخالفين قاموا بالتجمهر والتفحيط في القطيف (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.