“المرور” يضبط عددًا من المخالفين قاموا بالتجمهر والتفحيط في القطيف (صور)

︎

.



تمكنت الإدارة العامة للمرور في محافظة القطيف من ضبط عدد من المركبات والدراجات النارية قام أصحابها بارتكاب عدد من المخالفات.

وأوضحت أن المخالفات تمثلت في التجمهر، والتفحيط وتجاوز الإشارة المرورية، وسيتم إحالتهم للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

Source akhbaar24

