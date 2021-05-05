“هيئة الاتصالات” تحذر من توريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة

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حذرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات موردي أجهزة الاتصالات من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية، داعيةً المخالفين إلى إعادة الأجهزة المخالفة لمصادرها أو إتلافها؛ تفاديًا لتطبيق العقوبات والغرامات المالية المقررة عقب نهاية المهلة المحددة في 2021/7/5م .

وأشارت الهيئة إلى إطلاق حملات تفتيشية بالشراكة مع وزارة التجارة والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك في أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات تشمل منافذ البيع والمستودعات في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط أجهزة الاتصالات المخالفة، واتخاذ العقوبات والإجراءات النظامية تجاه المخالفين عقب انتهاء المهلة المحددة، والتي قد تصل إلى 25 مليون ريال حسب نظام الاتصالات.

وأوضحت أن أجهزة الاتصالات المخالفة تلحق أضرارا بالغة على جودة الاتصالات؛ حيث تتسبب مقويات الشبكة المخالفة في إحداث تداخلات راديوية تنعكس بشكل سلبي على خدمات الاتصالات المتنقلة، كما تتسبب في تدني مستوى الخدمات لدى المستخدمين المجاورين لتلك الأجهزة المخالفة.

الجدير بالذكرأن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تتيح عبر موقعها الإلكتروني خدمة تراخيص الأجهزة التي يمكن من خلالها لمصنعي أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات ومورديها التأكد من مطابقة أجهزتهم للمواصفات الفنية، قبل استيرادها للمملكة، أو تصنيعها، كما طورت الهيئة نظام تراخيص أجهزة الاتصالات وتقنية المعلومات لتقديم كافة الخدمات المتعلقة بها بشكل إلكتروني.

Source akhbaar24

