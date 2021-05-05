تفاصيل حكام مباراة النصر والفيصلي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، طاقم حكام مباراة النصر والفيصلي، المؤجلة من منافسات الجولة الـ26، من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويلتقي اليوم النصر صاحب المركز السابع برصيد 36 نقطة أمام الفيصلي الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة في مباراة قوية للغاية.
وجاءت أسماء الطاقم التحكيمي للمباراة كالتالي:
Source akhbaar24
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