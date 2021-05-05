هل تعاني من غازات البطن؟ هذه أسبابها وعلاجاتها (صور)

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يتخلص الجسم من الغازات بشكل طبيعي، وهي تنتج من عملية هضم الطعام، لكن إذا تعذر خروجها بسهولة، فقد تشعر بعدم الراحة والانتفاخ، وقد تسبب لك مشاكل في حياتك اليومية، نستعرض هنا بعض أسباب حدوث الغازات في البطن، وعلاجاتها.

1- كيف تتراكم الغازات؟

تتراكم غازات البطن بطريقتين، إما بهواء تبتلعه مع الطعام، ويختفي معظمه عندما تتجشأ، ويتبقى القليل في الداخل، أو تكونها الأمعاء الغليظة عند معالجة الطعام، وهذه تخرج من المؤخرة.

2- تناول الطعام بسرعة

لا توجد طريقة لتناول الطعام دون ابتلاع الهواء، ويزيد من ذلك الأكل بسرعة والتحدث أثناء تناول الطعام، واستخدام الماصة عند شرب العصائر، ومضغ علكة أو استحلاب الحلوى، إضافة إلى التدخين، أو إذا كانت أطقم الأسنان غير ملائمة بدرجة كبيرة.

3- أطعمة صعبة الهضم

هناك أطعمة تولد غازات أكثر من غيرها، مثل الفول والبروكلي والبصل، وفواكه التفاح والخوخ والكمثرى، والنخالة وبعض منتجات الألبان كالجبن والآيس كريم والزبادي، حاول استبعادها من طعامك واحدًا تلو الآخر لتعرف إذا كان ذلك مفيدا.

4- بعض المشروبات

تتسبب فقاعات المشروبات الغازية وغيرها في تكون الهواء في البطن، ويسبب ذلك أيضا الحليب وعصير التفاح والكمثرى، كما يحدث انتفاخ من الفاكهة ومشروباتها، ومثل الأطعمة حاول إسقاطها واحدًا تلو الآخر، وشاهد هل تشعر بالراحة.

5- الأطعمة المحلاة

قد يؤدي مضغ العلكة أو الحلوى التي تحتوي على المحليات الصناعية لتكون الغازات، وقد تتسبب المشروبات المحلاة بشراب الذرة عالي الفركتوز في تكون الغازات أيضا، لذا تأكد من الملصقات على الأطعمة أنها لا تحتوي على الفركتوز.

6- حليب اللاكتوز

إذا كنت تعاني من عدم تحمل اللاكتوز، فلن يتمكن الجسم من تكسير السكر في الحليب، ويمكن تناول منتجات دون وصفة طبية، تضاف للحليب أو مضغ قرص قبل الوجبة مباشرة، لتوفر مادة كيميائية تساعد على تكسير اللاكتوز، كما يمكن اختيار منتجات خالية من اللاكتوز.

7- اضطرابات هضمية

إذا أصبت بالغازات من أطعمة تحتوي على القمح أو الحبوب، فقد يبحث الطبيب عن اضطرابات هضمية، والتي تسبب عجزا للجسم في التعامل مع الغلوتين، وهو بروتين في القمح والشعير، وعليك إذن اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين.

8- علاجات طبيعية

يمكن أن تساعد نفسك ببعض العلاجات الطبيعية، مع تعديل نظامك الغذائي وعاداتك، وذلك بشرب شاي النعناع أو شاي البابونج، وهناك مكملات غذائية من اليانسون والكراوية والكزبرة والشمر والكركم، فاستشر الطبيب.

9- أدوية دون وصفات

قد تفيد بعض الأدوية التي تصرف دون وصفة طبية، كبعض مضادات الحموضة في التخلص من غازات المعدة، ومثلها أقراص الفحم المنشط عند تناولها قبل وبعد الوجبات، وإذا كانت الفاصوليا أو الخضار سببا للغازات، فتناول ما يساعد على الهضم.

10- متى تذهب للطبيب؟

إذا كانت آلامك حادة وتؤثر على حياتك اليومية، فاستشر الطبيب، خاصة مع حدوث فقدان وزن غير مبرر، أو غثيان أو قيء متكرر أو الـدم في البراز وإسهال، أما إذا حـدث ألم في الصدر أو أعراض نوبة قلبية، فاتصل بالطوارئ فورا.

11- في المستشفى

سيفحصك الطبيب بشكل كامل، وخاصة البطن، ويسألك عما تتناول من طعام ومشروبات، أبلغه بملحوظاتك، وما تشعر به من ألم، وأي أعراض أخرى، مثل فقدان الوزن أو الإسهال، وقد تحتاج لعمل بعض التحاليل.

Source akhbaar24

