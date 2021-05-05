ارتفاع إصابات كورونا الحرجة لـ1346.. والنشطة 9691 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، إلى 9691 حالة، بينما سجلت 1346 حالة حرجة، وذلك بحسب تقريرها اليومي عن إصابات الجائحة.

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و900 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 422316، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 405607، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7018 حالة.

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