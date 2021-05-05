الرياض و5 مناطق سعودية تتصدر الإصابات الجديدة بكورونا

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تصدر الرياض لقائمة المناطق السعودية في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، مسجلةً 373 إصابة جديدة؛ تلتها مكة المكرمة بـ279 حالة، ثم المنقطة الشرقية 125 حالة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بـ52 حالة، ومنطقة عسير بـ44 حالة، ثم منطقة جازان بـ31 حالة، ثم منطقة القصيم بـ29، ثم منطقة تبوك بـ27 حالة، ثم منطقة حائل بـ18 حالة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ13 حالة، ومنطقة الباحة بـ13 حالة، ومنطقة الجوف بـ7 حالات، وأخيرًا منطقة نجران بـ5 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 1016 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل 12 حالة وفاة جديدة، و900 حالة تعافٍ، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وفي المقابل، ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 422316، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 405607، بينما وصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 7018 حالة.

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