السعودية اليوم / الضباب والمطر جمال أخاذ يأسر أنظار أهالي وزوار الباحة



الباحة 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

التقطت عدسة "واس" مناظر الضباب وهو يعانق قمم جبال الباحة الشاهقة ويتخلل بين أشجارها، وسط زخات من المطر في لحظة ساحرة، لا سيما أن منطقة الباحة تتميز هذه الأيام بجمال الطبيعة وخضرتها الأخاذة وجبالها وأوديتها التي يجري بها الماء في ظل ما شهدته المنطقة من أمطار.

// انتهى //

17:47ت م

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