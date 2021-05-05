السعودية اليوم / سمو أمير جازان وسمو نائبه يهنئان رئيس جامعة جازان لتحقيق نتائج متقدمة في اختبارات "المهن الطبية"



جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واس

هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول طلاب وطالبات الجامعة على مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة

ونوه سموهما بالنتائج المشرفة والمتقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تعكس كفاءة مخرجات الجامعة وتميز طلبة جامعة جازان، بناة الحاضر وصناع المستقبل ورواد التنمية لوطنهم ومجتمعهم، متمنين للجميع التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030".

وثمّنا دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- لأبناء وبنات هذا الوطن ، مشيرين إلى دور جامعة جازان منذ تأسيسها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان.

مما يذكر أن النتائج النهائية التي أعلنتها هيئة التخصصات الصحية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى ٩٢٨ متقدما بلغت نسبة نجاحهم ٨٩%، فيما حقق طلبة كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت ٩٤% وحقق طلبة كلية الطب نسبة نجاح بلغت ٩٢% .

// انتهى //

17:33ت م

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جيزان 23 رمضان 1442 هـ الموافق 05 مايو 2021 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بمناسبة حصول طلاب وطالبات الجامعة على مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.ونوه سموهما بالنتائج المشرفة والمتقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، التي تعكس كفاءة مخرجات الجامعة وتميز طلبة جامعة جازان، بناة الحاضر وصناع المستقبل ورواد التنمية لوطنهم ومجتمعهم، متمنين للجميع التوفيق ومواصلة العمل الدؤوب تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لتحقيق مستهدفات رؤية الوطن 2030".وثمّنا دعم القيادة الرشيدة -أعزها الله- لأبناء وبنات هذا الوطن ، مشيرين إلى دور جامعة جازان منذ تأسيسها في بناء الإنسان وخدمة المجتمع وتنمية المكان.مما يذكر أن النتائج النهائية التي أعلنتها هيئة التخصصات الصحية أظهرت تحقيق كلية التمريض بجامعة جازان المركز الثاني على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين، حيث ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات إلى ٩٢٨ متقدما بلغت نسبة نجاحهم ٨٩%، فيما حقق طلبة كلية طب الأسنان نسبة نجاح بلغت ٩٤% وحقق طلبة كلية الطب نسبة نجاح بلغت ٩٢% .// انتهى //17:33ت م0158

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